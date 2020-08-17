"جهاز تتبع" ينذر بأزمة دبلوماسية بين روسيا وهولندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

بوادر أزمة دبلوماسية بين موسكو وأمستردام بدأت تلوح في الأفق مع إعلان السلطات الروسية العثور على أجهزة تتبع في سيارة ملحقها العسكري في هولندا.



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وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه "تم استدعاء القائمة بالأعمال الهولندية في روسيا د. بيكر كيولينغ، حيث تم الإعراب عن احتجاج شديد للجانب الهولندي على خلفية اكتشاف معدات تعقب في سيارة الملحق العسكري في أمستردام".

وأكدت الوزارة على أنه "تم إبلاغ الجانب الهولندي بضرورة اتخاذ إجراءات شاملة على الفور لمنع مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وأضافت أنه "مع الإشارة إلى أن مثل هذه الأعمال غير الودية تعقد العلاقات الثنائية المعقدة بالفعل".