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أم القيوين تحدد عطلة رأس السنة الهجرية للدوائر المحلية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

أم القيوين تحدد عطلة رأس السنة الهجرية للدوائر المحلية

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متابعات_ الخليج 365

أصدر الديوان الأميري بأم القيوين التعميم رقم (6) لسنة 2020 بشأن عطلة رأس السنة الهجرية للدوائر المحلية في إمارة أم القيوين.

 

ونص التعميم على أن يتم تعطيل العمل في كل الدوائر المحلية في إمارة أم القيوين يوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2020، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس 2020.

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