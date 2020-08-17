شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رأس الخيمة: الأحد 23 أغسطس عطلة رأس السنة الهجرية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة أن عطلة رأس السنة الهجرية ستكون يوم الأحد الموافق 23 اغسطس الحالي للدوائر والهيئات في رأس الخيمة مع مراعاة طبيعة عمل بعض الجهات الحكومية والتي تتطلب نظام عمل غير اعتيادي لبعض الفئات الوظيفية.



ورفع الدكتور محمد عبداللطيف خليفة مدير عام دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ولشعب دولة الإمارات والأمة الإسلامية سائلاً الله أن يعيدها على الجميع باليمن والبركات.

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