- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم، حملة اعتقالات طالت سبعة فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم، أن الاعتقالات جرت في الخليل وبيت لحم والقدس وسلفيت وقلقيلية.
ووفق الوكالة، أطلق جنود الاحتلال المتمركزون على البرج العسكري في محيط مسجد بلال بن رباح النار الليلة الماضية على شاب (18 عاماً)، ما أدى إلى إصابته في قدمه اليمنى، ونُقل إلى إحدى مستشفيات مدينة بيت لحم، ووصفت حالته بالمستقرة.
وكان نادي الأسير، وهو "منظمة غير حكومية"، قال، في تقرير حقوقي أصدره في شهر يونيو الماضي، إن إسرائيل اعتقلت قرابة 900 فلسطيني منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.