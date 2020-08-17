كورونا تعود إلى سبتة المحتلة..والحالات النشطة تصل إلى 17

عاد فيروس كورونا المستجد، ليظهر من جديدة في مدينة سبتة المحتلة، بعد تسجل 4 إصابات جديدة خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة التراكمية للحالات النشيطة في أقل من أسبوع إلى 17 حالة جديدة.

وكشف موقع “إلفارو” أن غالبية الحالات النشيطة ظهرت عليها أعراض إصابة خفيفة، إذ تتابع العلاج في المنزل وفق البروتوكول المعمول به من طرف وزارة الصحة الإسبانية، باستثناء حالة واحدة تتواجد في المستشفى الجامعي بسبتة.

وتوصي السلطات الصحية بسبتة المحتلة الساكنة باتباع الإجراءات الصحية، من أجل تجنب انتشار العدوى، من قبيل غسل اليدين مرات كثيرة بالماء، والصابون، أو بمحلول كحولي، وتغطية الفم عند السعال، واستعمال منديل ورقي.