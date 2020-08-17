قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، تمكنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز ما مجموعه طنا و486 كيلوغراما من مخدر الشيرا.
وأشارت المديرية في بلاغ بهذا الخصوص، إلى أن مصالح الأمن الوطني كانت قد رصدت سيارة لنقل البضائع بمدينة بني أنصار، يشتبه في تهريبها لمخدر الشيرا، وذلك بعدما تخلى عنها سائقها بالقرب من المنطقة الصناعية ولاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.
وأضاف البلاغ بأن إجراءات البحث المنجزة أظهرت أن صفائح السيارة مزورة، كما مكنت من العثور على المخدرات المحجوزة ملفوفة في 47 حزمة من مخدر الشيرا، بلغ وزنها الإجمالي طنا و486 كيلوغراما، وجهازين إلكترونيين أحدهما خاص بالاتصال اللاسلكي والآخر لتحديد المواقع، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وخلص البلاغ الى أن فرقة الشرطة القضائية بالناظور ،فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت التحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
كانت هذه تفاصيل خبر شحنة ضخمة تخلى عنها سائق ولاذ بالفرار.. أمن الناظور يحجز طنا ونصف من الشيرا كانت موجهة للتهريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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