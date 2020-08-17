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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين ناتنياهو، اليوم الاثنين، أن حكومته تعمل على فتح أجواء المملكة العربية السعودية في وجه الطيران الإسرائيلي، لتسيير رحلات تجاه الإمارات، بعد توصل الطرفين لاتفاق لتطبيع العلاقات.
وقال ناتنياهو، في تصريحات من مطار بن غوريون الدولي: “نعمل، حاليا، على السماح بتسيير رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى دبي، وأبوظبي عبر الأجواء السعودية”.
واعتبر ناتنياهو أن اتفاق التطبيع سيغير “وجه الاقتصاد الإسرائيلي ونتوقع حجما هائلا من الاستثمارات، والسياحة من الطرفين. الإماراتيون معنيون جدا بالقيام باستثمارات ضخمة في إسرائيل.”
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن الخميس الماضي، إتفاق إسرائيل والإمارات على إقامة علاقات رسمية، الأمر الذي نددت به السلطة الفلسطينية ومختلف الفصائل السياسية والمقاومة.
وقال ترامب، في بيان مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، إنهم يأملون في أن “يؤدي هذا الاختراق التاريخي إلى دفع عملية السلام في الشرق الأوسط”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تطبيع الإمارات.. نانتنياهو: الاتفاق سيغير وجه الاقتصاد الإسرائيلي ونعمل على فتح أجواء السعودية في وجه طائراتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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