وزير الصحة يعلن مشاركة المغرب في التجارب السريرية للحصول على كمية كافية من لقاح كورونا

قال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين بالرباط، إن المغرب سيشارك في التجارب السريرية المتعلقة ب”كوفيد 19″، للحصول على الكمية الكافية من اللقاح المضاد للفيروس في آجال مناسبة.

وأكد آيت الطالب، في تصريحات صحفية، أن “المملكة ستنخرط، وعلى غرار عدد من الدول ومع عدة دول، في تجارب سريرية لهذا اللقاح، نظرا لتوفرها على الترسانة القانونية الكافية لتأطير هذا اللقاح”.

وأضاف بأن هذا القرار هو “من أجل تمكين المغرب من تحقيق الاكتفاء الذاتي أولا، والتموقع للحصول على الكمية الكافية من اللقاح في الوقت المناسب ثانيا، وأيضا لتحويل الخبرة حتى يتمكن في المستقبل العاجل القريب من تصنيع اللقاح”.

جدير بالذكر أن عددا من البلدان الغربية والشرقية سرعت من وثيرة سباقها نحو الفوز بأكبر حصة من مبيعات اللقاحات الجاري تطويرها في المراحل النهائية، وذلك في الوقت الذي تتصاعد في حالات الإصابة والوفيات على المستوى العالمي بشكل قياسي.