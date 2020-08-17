الهلال الأحمر الليبي: مقتل مغربي على يد جماعات مسلحة في مدينة جادو

لا تزال معاناة مغاربة ليبيا مستمرة، في ظل الأوضاع الأمنية المتردية، التي تعيشها البلاد، في ظل تعثر الوصول إلى المسؤولين المغاربة، خصوصا بعد سحب المغرب لتمثيليته الدبلوماسية، منذ سنوات، وعدم وجود مخاطب رسمي.

وقال الهلال الأحمر الليبي، فرع مدينة الزنتان، اليوم الاثنين، إنه تلقى طلب تعاون وارد من فرع مديرية مدينة جادو، شمال البلاد، من أجل التعاون لدفن شاب مغربي الجنسية.

وأوضح الهلال الأحمر الليبي أن المواطن المغربي تعرض للقتل على يد إحدى المجموعات المسلحة في ضواحي مدينة جادو الليبية، وبناءً عليه انتقل فريق الهلال الأحمر، فرع الزنتان إلى مدينة جادو لإتمام إجراءات الدفن للمعني وموراثه لقبره.

الهلال الأحمر الليبي نقل صورا لجثة المغربي المقتول، التي ظهرت عليها آثار كدمات على كافة أنحاء جسدة، وأخذ بصماته، من أجل السعي إلى تحديد هويته.

يذكر أن عددا من المغاربة قتلوا في أحداث عنف على الأراضي الليبية، خلال الحرب، التي تعرفها البلاد، منهم أكثر من عشرة شباب قتلوا في قصف سابق على مركز لإيواء المهاجرين، وآخرون قتلوا غرقا عند محاولتهم الهجرة من السواحل الليبية إلى إيطاليا.