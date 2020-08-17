كورونا: 319 إصابة في الناصرة و285 بالطيبة و278 بيركا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستدل من معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية أن فيروس كورونا يواصل الانتشار في المجتمع العربي، إذ جرى تشخيص العديد من الإصابات بالفيروس في مختلف البلدات العربية.

وفي ما يلي عدد الحالات النشطة في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم، الاثنين، وفقا لتقرير وزارة الصحة:

الناصرة: المصابون 319

الطيبة: المصابون 285

يركا: المصابون 278

قلنسوة: المصابون 188

أم الفحم: المصابون 172

رهط: المصابون 177

كفر قاسم: المصابون 158

الطيرة: المصابون 154

باقة الغربية: المصابون 126

سخنين: المصابون 111

عيلوط: المصابون 107

كفر مندا: المصابون 96

يافة الناصرة: المصابون 88

عين ماهل: المصابون 86

طلعة عارة: المصابون 80

دير الأسد: المصابون 77

جت: المصابون 66

إكسال: المصابون 59

شفاعمرو: المصابون 58

كفر قرع: المصابون 50

دبورية: المصابون 48

زيمر: المصابون 48

الفريديس: المصابون 36

جديدة المكر: المصابون 65

حرفيش: المصابون 56

طمرة: المصابون 50

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كفر كنا: المصابون 45

عرعرة: المصابون 44

الرينة: المصابون 43

نحف: المصابون 42

جلجولية: المصابون 37

أبو سنان: المصابون 33

بيت جن: المصابون 34

المغار: المصابون 31

بسمة عارة: المصابون 32

عرابة: المصابون 26

كسيفة: المصابون 29

كفر برا: المصابون 28

شعب: المصابون 27

كابول: المصابون 24

الزرازير: المصابون 22

يانوح جث: المصابون 21

كفر ياسيف: المصابون 19

عرعرة النقب: المصابون 19

جسر الزرقاء: المصابون 17

طرعان: المصابون 18

جولس: المصابون 15

دير حنا: المصابون 15

حورة: المصابون 15.

بلدات الجولان المحتل:

عين قينيا: المصابون 26

مسعدة: المصابون 16

مجدل شمس: 21