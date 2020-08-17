شكرا لقرائتكم خبر عن أم القيوين تحدد عطلة رأس السنة الهجرية للدوائر المحلية والان مع التفاصيل

الإثنين 17 أغسطس 2020 أصدر الديوان الأميري بأم القيوين التعميم رقم (6) لسنة 2020 بشأن عطلة رأس السنة الهجرية للدوائر المحلية في إمارة أم القيوين.

ونص التعميم على أن يتم تعطيل العمل في كل الدوائر المحلية في إمارة أم القيوين يوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2020، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس 2020.

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