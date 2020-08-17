شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة: الأحد 23 أغسطس عطلة رأس السنة الهجرية الجديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 17 أغسطس 2020 أعلنت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة أن عطلة رأس السنة الهجرية ستكون يوم الأحد الموافق 23 اغسطس الحالي للدوائر والهيئات في رأس الخيمة مع مراعاة طبيعة عمل بعض الجهات الحكومية والتي تتطلب نظام عمل غير اعتيادي لبعض الفئات الوظيفية.

ورفع الدكتور محمد عبداللطيف خليفة مدير عام دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ولشعب دولة الإمارات والأمة الإسلامية سائلاً الله أن يعيدها على الجميع باليمن والبركات.

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