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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المشتركة ترصد تحركات الحوثيين وتحقق إصابات مباشرة بالجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الإثنين 17 أغسطس 2020
أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، بأن القوات المشتركة رصدت تحركات لمليشيات الحوثي الموالية لإيران في مناطق وحققت إصابات مباشرة في صفوف المليشيات.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن القوات المشتركة رصدت تحركات مسلحة للمليشيا شرق منطقة الجبلية على خط زبيد، فيما رصدت تحركات لمجاميع حوثية شمال مديرية حيس على خط العدين.
وأضافت المصادر أن أبطال القوات المشتركة تمكنوا من التعامل مع تلك التحركات المسلحة، بإستخدام الأسلحة المناسبة في وقت قياسي ووجهوا لها ضربات مباشرة.
وأكدت المصادر، أن المليشيات تكبدت على إثرها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وأن أبطال القوات المشتركة يقفون لمسلحي المليشيات بالمرصاد.
وأشارت المصادر ان المليشيات شنت قصفاً مدفعياً انتقامياً على الأحياء السكنية الشمالية الشرقية في حي ربع الحضرمي وسط مدينة حيس بعد الخسارة التي تلقتها من القوات المشتركة.
يذكر أن مليشيات الحوثي رفعت من وتيرة خروقاتها وتصعيدها العسكري في مناطق متفرقة جنوب الحديدة ، في ظل صمت دولي وتخاذل أممي واضح حيال التصعيد الحوثي المتواصل .
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