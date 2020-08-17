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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قتلى الهجوم على فندق بمقديشو إلى 16 والان مع التفاصيل
الإثنين 17 أغسطس 2020
قال المتحدث باسم الحكومة الصومالية إسماعيل مختار عمر إن ما لا يقل عن 16 شخصا قتلوا في الهجوم الذي شنته حركة الشباب الإسلامية على فندق على ساحل العاصمة الصومالية مقديشو.
وقال عمر في تغريدة في ساعة متأخرة إن خمسة مهاجمين من بين القتلى.
وأضاف ”فقدت قوات الأمن أحد رجالها وأصيب 18 شخصا“.
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