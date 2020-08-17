شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قتلى الهجوم على فندق بمقديشو إلى 16 والان مع التفاصيل

الإثنين 17 أغسطس 2020 قال المتحدث باسم الحكومة الصومالية إسماعيل مختار عمر إن ما لا يقل عن 16 شخصا قتلوا في الهجوم الذي شنته حركة الشباب الإسلامية على فندق على ساحل العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال عمر في تغريدة في ساعة متأخرة إن خمسة مهاجمين من بين القتلى. Advertisements وأضاف ”فقدت قوات الأمن أحد رجالها وأصيب 18 شخصا“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع قتلى الهجوم على فندق بمقديشو إلى 16 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.