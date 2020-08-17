شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين والان مع التفاصيل

الإثنين 17 أغسطس 2020

تراجع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين، بشكل طفيف، مستهل تعاملات الأسبوع في معظم البنوك الحكومية والخاصة.



وسجل سعر الدولار اليوم 4 مستويات مختلفة في البنوك المصرية، وبلغ الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر 3 قروش.

وكان السعر المهيمن للدولار في 13 بنكا عند 15.88 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.

وانخفض متوسط سعر العملة الخضراء بنحو قرش مقارنة بسعر أمس الأحد ليسجل 15.87 جنيه للشراء مقابل 15.97 جنيه للبيع، كما تراجع السعر لدى البنك المركزي المصري اليوم بنحو القرش للشراء مسجلا 15.85 جنيه للشراء بينما استقر البيع عند 15.99 جنيه.

ووصل الجنيه المصري إلى أعلى مستوياته منذ 10 أسابيع، حيث ارتفع بنحو ثلاثة قروش أمام الدولار يوم الخميس، ليبلغ سعر الدولار 15.88 جنيه. ويعتبر هذا هو أعلى مستويات الجنيه أمام العملة الأمريكية منذ 1 يونيو/حزيران الماضي.

وثبت البنك المركزي المصري، يوم الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للشهر الخامس على التوالي، رغم انخفاض التضخم إلى أدنى مستوياته خلال 8 أشهر في يوليو/تموز الماضي وتباطؤ نمو الاقتصاد جراء جائحة فيروس كورونا.

ويستهدف قرار البنك المركزي الحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد بعد خروج جانب كبير منها ضمن موجة بيعية عالمية ما بين مارس/آذار ومايو/أيار الماضيين.

وجاء أقل سعر للدولار في بنك الإسكندرية، مسجلا 15.86 جنيه للشراء و15.96 جنيه للبيع.

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وفي البنك التجاري الدولي -أكبر بنوك القطاع الخاص- استقر الدولار عند مستوى 15.87 جنيه للشراء و15.97 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته لدى بنوك: الأهلي الكويتي-مصر، المصرف العربي الدولي، كريدي إجريكول، و الأهلي الكويتي (بيريوس).

واستقر الدولار على شاشات التداول لدى البنك الأهلي المصري -أكبر البنوك الحكومية- خلال التعاملات المبكرة اليوم عند 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك: مصرف أبوظبي الإسلامي، مصر، العربي الأفريقي، المشرق، عودة، قناة السويس، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، الشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب"، الأهلي اليوناني، الكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات.

وسجل أعلى سعر لصرف الدولار خلال التعاملات المبكرة اليوم، 15.89 جنيه للشراء و15.99جنيه للبيع، في بنوك: مصر إيران، البركة، التعمير والإسكان، والمصري الخليجي.

وارتفع سعر اليورو الأوروبي خلال تعاملات اليوم ليصل إلى 18.79 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، لدي البنك الأهلي المصري.

أما سعر الجنيه الإسترليني فسجل اليوم لدى البنك الأهلي 20.77 جنيه للشراء مرتفعا بنحو 5 قروش مقارنة بسعر الأمس، بينما انخفض سعر البيع بنحو 3 قروش إلى 20.97 جنيه.

استقر سعر صرف الريال السعودي في السوق المصرية عند 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، على شاشات تداول البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في مستهل تعاملات السبت 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

أما الدينار الكويتي فسجل 49.49 جنيه للشراء و52.26 جنيه للبيع.