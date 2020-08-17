شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يتقدم في جبهة "نهم" ويكبّد المليشيا خسائر كبيرة والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد موقع //سبتمبر نت// الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن قوات الجيش حررت عدة مواقع مهمة في جبهة نهم، إضافة إلى مرتفعات في سلسلة جبال صلب الاستراتيجية، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز المليشيا الحوثية التي لاذت بالفرار، بعد تكبدها قتلى وجرحى.
وفي ذات السياق نصبت قوات الجيش اليمني، كمينا محكما لمجموعة من المليشيا الحوثية، بعد أن استدرجتها في جبهة نجد العتق، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصرها، كما اسقطت قوات الجيش اليمني طائرة مسيّرة للمليشيا المتمردة، في سماء مديرية نهم.
بالتزامن مع ذلك شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع وتجمعات المليشيا في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.
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