شكرا لقرائتكم خبر عن 622 إصابة جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تأكيد إصابة 622 حالة جديدة، وتسجيل 498 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كوروناالمستجدّ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 76,827 حالة .

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