شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا الهجوم على فندق بمقديشو إلى 16 قتيلا والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد عمر أن العملية أدت إلى مقتل خمسة مهاجمين، و رجل أمن فيما أصيب 18 شخصًا.
واقتحم مسلحون فندق إليت الفاخر في شاطئ ليدو، وفجروا سيارة ملغومة ثم أطلقوا النار من بنادق هجومية، في أحدث هجوم لحركة الشباب التي تقاتل الحكومة المركزية منذ عام 2008.
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