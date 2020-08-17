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ارتفاع ضحايا الهجوم على فندق بمقديشو إلى 16 قتيلا

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أكد المتحدث باسم الحكومة الصومالية إسماعيل مختار عمر اليوم، أن ما لا يقل عن 16 شخصًا قتلوا في الهجوم الذي شنته حركة الشباب أمس، على فندق على ساحل العاصمة الصومالية مقديشو.

وأفاد عمر أن العملية أدت إلى مقتل خمسة مهاجمين، و رجل أمن فيما أصيب 18 شخصًا.

واقتحم مسلحون فندق إليت الفاخر في شاطئ ليدو، وفجروا سيارة ملغومة ثم أطلقوا النار من بنادق هجومية، في أحدث هجوم لحركة الشباب التي تقاتل الحكومة المركزية منذ عام 2008.

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