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دبابتان إسرائيليتان تقتحم الحدود الجنوبية اللبنانية

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تجاوزت دبابتان إسرائيليتان من نوع ميركافا، السياج التقني على الحدود الجنوبية اللبنانية في منطقة كروم الشراقي، شرق بلدة ميس الجبل، تحت غطاء دخاني كثيف من دون أن تخرقا الخط الأزرق.

وأشارت مصادر أمنية اليوم إلى أن التجاوز تم بحماية دبابة ثالثة تمركزت خلف ساتر ترابي داخل السياج.

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