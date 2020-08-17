شكرا لقرائتكم خبر عن مسبار الأمل الإماراتي يدخل المسار الصحيح نحو الكوكب الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إدارة "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ"، عن إنجاز أولى عمليات توجيه مسار مسبار الأمل بنجاح، والتي تندرج تحت سلسلة مناورات توجيه المسار، وتشكل محطة رئيسية ومرحلة مهمة في رحلة المسبار إلى الكوكب الأحمر والتي تستمر لسبعة أشهر. وقال المهندس عمران شرف مدير المشروع للصحفيين في دبي اليوم الاثنين إن "مسبار الأمل في مساره الصحيح نحو الكوكب الأحمر، وبوصوله للكوكب سيؤدي مهمته العلمية لإثراء المجتمع العلمي العالمي بمعلومات وبيانات علمية جديدة". وتابع: "تمت عملية توجيه المسار بتشغيل أجهزة الدفع الستة لمسبار الأمل، ماوضعه الآن في مساره المباشر باتجاه كوكب المريخ".

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