شكرا لقرائتكم خبر عن مسبار الأمل الإماراتي يدخل المسار الصحيح نحو الكوكب الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
وقال المهندس عمران شرف مدير المشروع للصحفيين في دبي اليوم الاثنين إن "مسبار الأمل في مساره الصحيح نحو الكوكب الأحمر، وبوصوله للكوكب سيؤدي مهمته العلمية لإثراء المجتمع العلمي العالمي بمعلومات وبيانات علمية جديدة".
وتابع: "تمت عملية توجيه المسار بتشغيل أجهزة الدفع الستة لمسبار الأمل، ماوضعه الآن في مساره المباشر باتجاه كوكب المريخ".
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