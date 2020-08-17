463 اصابة و24 وفاة في كردستان بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الإثنين، عن تسجيل 463 إصابة و24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، إنها "أجرت 4258 فحصاً خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الفحوصات في إقليم كوردستان إلى 252551 فحصاً".
وتوزعت الإصابات الـ463 الجديدة على أربيل 213، السليمانية 85، كرميان 34، دهوك 116، حلبجة 15.
كما سجلت الوزارة 1028 حالة شفاء، 116 في أربيل، (856 في السليمانية خلال أسبوعين، 40 كرميان ، 16 حلبجة.
أما الوفيات الـ24 فكانت 10 منها في أربيل و5 في السليمانية و5 في دهوك واثنتان في كل من كرميان ورابرين.
وبهذا يصل مجموع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان إلى 21660 بينها 12524 حالة شفاء و777 وفاة فيما يرقد 8359 مصاباً في المستشفيات.
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