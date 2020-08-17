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نسر يسقط طائرة حكومية مسيرة ويحطّمها

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وجاء في نبأ، نشر على موقع حكومة الولاية، أن درون من طراز EGLE، خاص برسم الخرائط على الساحل، كان يحلق بالقرب من مدينة إسكانابا، عندما تعرض لهجوم النسر.

وتمكن الطائر من إصابة الدرون، الذي بدأ يفقد بعد ذلك ارتفاعه بسرعة، ليسقط في بحيرة ميشيغان.


ولم يتم العثور على الطائرة بدون طيار، رغم البحث عنها على مدى عدة أيام.

وذكر الموقع، أن الحادث وقع يوم 21 يوليو، لكن السلطات أعلنته عنه فقط في شهر آب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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