عريبي عن استقالته من الهيئة التطبيعية: لست بعثياً كي أكتب التقارير

وقال عريبي في حديث لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يعرض على قناة السومرية إن "سبب استقالتي من العمل في لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، يعود لعدم شعوري باي دور".

وأضاف "أبلغت رئيس اللجنة حيدر عوفي، باني لست بعثياً كي اكتب التقارير واما تقبل او ترفض، فإما ان نكون أصحاب قرار في الهيئة او ستكون الاستقالة افضل".



برنامج "صوت الملاعب" يعرض على قناة السومرية ومن تقديم الإعلامي طه أبو رغيف، يعرض من الاحد الى الأربعاء في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت بغداد.