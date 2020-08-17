2020-08-17 | 13:42
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كشف النجم الدولي السابق ونائب رئيس لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، غانم عريبي، عن سبب استقالته من اللجنة.
وقال عريبي في حديث لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يعرض على قناة السومرية إن "سبب استقالتي من العمل في لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، يعود لعدم شعوري باي دور".
وأضاف "أبلغت رئيس اللجنة حيدر عوفي، باني لست بعثياً كي اكتب التقارير واما تقبل او ترفض، فإما ان نكون أصحاب قرار في الهيئة او ستكون الاستقالة افضل".
برنامج "صوت الملاعب" يعرض على قناة السومرية ومن تقديم الإعلامي طه أبو رغيف، يعرض من الاحد الى الأربعاء في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت بغداد.
وأضاف "أبلغت رئيس اللجنة حيدر عوفي، باني لست بعثياً كي اكتب التقارير واما تقبل او ترفض، فإما ان نكون أصحاب قرار في الهيئة او ستكون الاستقالة افضل".
برنامج "صوت الملاعب" يعرض على قناة السومرية ومن تقديم الإعلامي طه أبو رغيف، يعرض من الاحد الى الأربعاء في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر عريبي عن استقالته من الهيئة التطبيعية: لست بعثياً كي أكتب التقارير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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