أولى خطوات دمج 'ماسنجر' مع 'إنستغرام'

وقالت مصادر لموقع "جي إس إم آرينا" إن "فيسبوك" بدأت خطة الدمج تلك بدمج تقنية الرسائل الخاصة على "إنستغرام" مع تطبيقها "فيسبوك ماسنجر".

ومنذ أكثر من عام، أعلنت "فيسبوك" عن خططها لدمج محادثات "إنستغرام" و"واتسآب" و"ماسنجر" في تطبيق واحد، ويبدو أن الأمر في طريقه للتطبيق الفعلي.



ويقدم التحديث الجديد لتطبيق "إنستغرام" تغييرا كبيرا في نظام الرسائل الخاصة، والذي يجعلها نسخة تقريبا من "فيسبوك ماسنجر" ويمكن المستخدم من الاطلاع على الرسائل في أي من التطبيقين.