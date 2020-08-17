رسمياً.. نيمار أفضل لاعب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

رياضة 2020-08-17 | 13:29 562 مشاهدة

فاز جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، بجائزة الأفضل في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا ونجح نيمار في المساهمة بشكل فعال مع فريقه الفرنسي للتغلب على أتالانتا في دور الثمانية بنتيجة 1-2 والتأهل إلى نصف نهائي البطولة لمواجهة لايبزيج يوم غد، الثلاثاء. وتفوق البرازيلي الدولي على الثلاثي توماس مولر (بايرن ميونخ)، موسى ديمبلي (أولمبيك ليون) ودايوت أوباميكانو (لايبزيج).



الجدير بالذكر أن المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا هم بايرن ميونخ وليون وباريس سان جيرمان ولايبزيج، بعد التغلب على كل من الجدير بالذكر أن المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا هم بايرن ميونخ وليون وباريس سان جيرمان ولايبزيج، بعد التغلب على كل من برشلونة ومانشستر سيتي وأتالانتا وأتلتيكو مدريد على الترتيب.

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