عضو بحزب البارزاني يدعو إلى 'جهد مضاعف' لحل المشكلات بين بغداد وأربيل

دعا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، الاثنين، إلى "جهد مضاعف" لحل المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل، معتبراً أن حلها "سيصب في مصلحة العراق".
وقال المندلاوي في حديث لـ الخليج 365، إن "الحوارات وتبادل الوفود بين بغداد وأربيل لم تنقطع منذ وقت حكومة عادل عبد المهدي واستمرت حتى اللحظة في سبيل إيجاد حلول للمشكلات والأزمات الموجودة"، مبينا أن "هناك أزمات بحاجة إلى وقت لحلها إضافة إلى مشكلات أخرى يمكن حلها بالوقت الراهن".
وأضاف المندلاوي، أن "الظروف والأزمات التي يمر بها العراق والمنطقة، تستوجب أن يكون هناك جهداً مضاعفاً من الجميع لحلحة المشاكل بين بغداد وأربيل، ولدينا ثقة كبيرة بحكومة الكاظمي والأحزاب السياسية والبرلمان وأن يتم تفهم حقيقة واضحة وهي ان حل المشاكل مع الاقليم سيصب في مصلحة العراق ككل".
وأضاف المندلاوي، أن "الظروف والأزمات التي يمر بها العراق والمنطقة، تستوجب أن يكون هناك جهداً مضاعفاً من الجميع لحلحة المشاكل بين بغداد وأربيل، ولدينا ثقة كبيرة بحكومة الكاظمي والأحزاب السياسية والبرلمان وأن يتم تفهم حقيقة واضحة وهي ان حل المشاكل مع الاقليم سيصب في مصلحة العراق ككل".
وتابع أن "الإقليم فيه الكثير من الطاقات التي من الممكن أن يستفيد العراق منها، خاصة في مجالات الغاز والسياحة والزراعة والطاقة وبالإمكان الوصول إلى حلول مرضية ومشجعة للجميع".
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