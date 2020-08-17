زين عبيد نجم 'ذا فويس كيدز' يصدم الجمهور بنحافته المفرطة (صور)

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لنجم "ذا فويس كيدز" زين عبيد من فريق نانسي عجرم، و أثارت هذه الصورة جدلاً كبيراً بين المتابعين، بسبب التغيّر الكبير في شكله بعد خسارته الكثير من وزنه.
وأعرب عدد كبير من المتابعين عن صدمتهم بسبب إطلالته هذه، فيما أشار البعض الآخر منهم إلى أنهم لم يتمكنوا من التعرف عليه.
وجرى الحديث عن أن زين خسر 30 كيلوغراماً من وزنه، وأنه خضع لعملية تكميم معدة من أجل التخلص من الوزن الزائد بعد الشهرة رغم أنه لم يتخط حينها عامه الـ16.
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