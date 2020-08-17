80 % من الإسرائيليين يفضلون السلام مع الإمارات على ضم الضفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر استطلاع للرأي أن نحو 80٪ من الإسرائيليين يفضلون معاهدة السلام التاريخية مع الإمارات على ضم الضفة الغربية المثير للجدل.



وبحسب استطلاع أجرته القناة الثانية عشرة يؤيد 76.7٪ من المشاركين في الاستطلاع معاهدة السلام على الضم، بينما فضل 16.5٪ الضم فقط، أما البقية ويشكلون 6.8٪ فأجابوا بعدم المعرفة أو لا يفضلون.

وقال نحو 14% من الإسرائيليين إن المعاهدة ستغير تصويتهم أو ربما تغير تصويتهم في انتخابات مقبلة، حسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وأعلنت الإمارات وإسرائيل، الخميس، عن مباشرة العلاقات في إطار المعاهدة التي توسطت فيها الولايات المتحدة، وتطالب إسرائيل بتعليق خطتها لضم أراض بالضفة الغربية المحتلة.

وكانت إسرائيل تخطط في السابق للمضي قدما من جانب واحد في الإجراءات على أساس خطة السلام الأمريكية. وتجعل الاتفاقية الإمارات ثالث دولة عربية، بعد مصر والأردن، تربطها علاقات مع إسرائيل، لا سيما في مجالات مثل السياحة والرحلات الجوية المباشرة.



في المقابل، رأى معظم المشاركين بنسبة 61.4%، أن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعليق الضم لصالح الاتفاق يخالف وعوده الانتخابية.

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ومع ذلك، انقسم الناخبون اليمينيون بالتساوي بنسبة 50-50 حول ما إذا كان ذلك يشكل انتهاكا لعهود الحملة الانتخابية.

وقالت الغالبية العظمى من المشاركين في الاستطلاع 85.8%، إن المعاهدة مع الإمارات لن تغير تصويتهم إذا أجريت انتخابات إسرائيلية اليوم.

بينما قال 7.5% إن الإنجاز الدبلوماسي سيغير تصويتهم، ورأى 6.6% أنهم لم يقرروا بعد.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، خلال اتصال هاتفي، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين الإمارات وإسرائيل.

وبحسب بيان ثلاثي مشترك، فإن من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.