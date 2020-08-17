شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عودة الرحلات الجوية من السعودية إلى لندن في هذا التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف سيف آشر القنصل العام البريطاني بجدة ومبعوث المملكة المتحدة الخاص إلى منظمة التعاون الإسلامي عن بدء الرحلات إلى لندن من السعودية، حيث أكد في تغريدة عبر حسابه على تويتر أنه "سيتم فتح الطيران من جدة إلى لندن هيثرو لكل من البريطانيين وكل من يحمل تأشيرة دخول أو فيزا لبريطانيا ابتداءً من تاريخ 22 أغسطس الجاري" بحسب صحيفة سبق.



يذكر أن المملكة أقرت تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - اعتبارًا من الأحد 20 رجب 1441 هجرية الموافق 15 مارس 2020 ميلادية حتى هذه اللحظة .

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