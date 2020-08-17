شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع قتلى الهجوم على فندق بمقديشو إلى 16 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المتحدث باسم الحكومة الصومالية إسماعيل مختار عمر إن ما لا يقل عن 16 شخصا قتلوا في الهجوم الذي شنته حركة الشباب الإسلامية على فندق على ساحل العاصمة الصومالية مقديشو.



وقال عمر في تغريدة في ساعة متأخرة إن خمسة مهاجمين من بين القتلى.

وأضاف ”فقدت قوات الأمن أحد رجالها وأصيب 18 شخصا“.

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