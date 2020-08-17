هيئة الطرق والمواصلات في دبي تطلق خطين جديدين للحافلات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

تطلق هيئة الطرق والمواصلات في دبي في 24 أغسطس الجاري خطين جديدين للحافلات العامة الأول (F27)ويتكوّن من حافلات مُغَذّيةٍ لمحطات المترو ويربط محطة مترو الجافلية بمنطقة السطوة ويأتي هذا الخط كذلك لتعزيز الخط رقم (32C) وتتوفر خدمة هذا الخط من السبت إلى الخميس بزمن تقاطر يبلغ (15) إلى (30) دقيقة بين حافلة وأخرى خلال أوقات الذروة وبزمن تقاطر يبلغ (20) إلى (30) دقيقة أيام الجمعة.



أما الخط الآخر (X64) فهو خدمة سريعة محدودة المواقف بين محطة البراحة ومنطقة رأس الخور بزمن تقاطر يبلغ 20 دقيقة بين حافلة وأخرى خلال أوقات الذروة ..وسيكون هذا الخط الجديد بديلا أسرع للخطين (64) و(64A).

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ويأتي إطلاق الخطين الجديدين للحافلات (F27) و(X64) استجابة لطلب رواد الحافلات العامة ولتحقيق المزيد من التكامل في شبكة النقل الجماعي في الإمارة ..وستطور مؤسسة المواصلات العامة في 24 أغسطس الجاري كذلك خطوطاً أخرى منها تحويل مسار (Rerouting) الخط (F13) من محطة مترو دبي مول - مول دبي ليمر عبر شارع الأصايل والخط (97) من محطة حافلات القصيص - منطقة جبل علي الصناعية (7) ليمر عبر المسار المخصص للحافلات بشارع الخيل والخط (63E) من محطة حافلات القصيص - محطة حافلات القوز ليمر على المسار المخصص للحافلات بشارع الخيل.

كما سيتم في التاريخ نفسه تمديد عدد من خطوط الحافلات هي الخط (8) ويبدأ من محطة حافلات البراحة الجديدة بدلاً من محطة حافلات سوق الذهب إلى محطة مترو ابن بطوطة والخط (95) ويبدأ من محطة حافلات البراحة الجديدة بدلاً من محطة حافلات سوق الذهب إلى مساكن عمال وترفرونت بجبل علي والخط (C28)الذي يبدأ من محطة حافلات البراحة الجديدة بدلا من محطة حافلات سوق الذهب إلى حديقة شاطئ الممزر والخط (62) من منطقة القصيص الصناعية 5 - رأس الخور سوق الخضار والفواكه ليصل إلى منطقة القصيص الصناعية 5 الوصل والخط (20) ورسان 3 - النهدة 1 محطة رقم 2 ليصل إلى ورسان 3 مساكن موظفي هيئة الطرق والمواصلات.

وسيتم في نفس التاريخ أيضا تحسين زمن الرحلات لـ(15) خطّا أخرى للحافلات العامة في دبي وذلك بهدف تعزيز وصولها إلى الركاب في مواعيد دقيقة حسب نظام جدولة الخطوط المتّبع والخطوط هي: (F30) (F25) (F04) (F01) (C04) (367) (320) (84) (56) (20) (11A) (7) (X92) (X22) و(F32).