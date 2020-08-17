روسيا: 55 وفاة و4892 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت روسيا 55 حالة وفاة و4892 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية مقابل 68 وفاة و4969 إصابة أمس ما يمثل انخفاضاً في معدل الوفيات والإصابات اليومية بالفيروس.



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وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - إن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 15740 حالة وفاة والإصابات 927745 إصابة.

وأشار إلى أن عدد المرضى الذين تم شفاؤهم في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 3133 ، ليصل إجمالي المتعافين إلى 736101 شخص، ما يمثل 79.3% من إجمالي عدد المصابين في روسيا.

من جهتها، قالت آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، إن مركز "فيكتور" العلمي الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في نوفوسيبيرسك باشر اليوم تنفيذ المرحلة الثانية من اختبار لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد.