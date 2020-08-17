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لبنان يعلن النفير العام بسبب فيروس كورونا المستجد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 أغسطس 2020

لبنان يعلن النفير العام بسبب فيروس كورونا المستجد

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حمد حسن، الإثنين، النفير العام بسبب فيروس كورونا المستجد، مشددا على "الحاجة إلى قرار شجاع بالإقفال مدة أسبوعين".

 

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وحذر الوزير حسن، في تصريحات نشرتها "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية ، قائلا "إننا أمام تحد حقيقي"، لافتا إلى أن "الأرقام التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة، والموضوع يحتاج إلى إجراءات صارمة، لأن الوضع لم يعد يحتمل".

 

وكشف عن "امتلاء أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة في بيروت، أما بالنسبة للمستشفيات التي لا تستقبل كورونا، فيمكن للجيش وضع يده عليها وإلزامها استقبال المصابين وفقا لحالة الطوارئ المفروضة في العاصمة".

 

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 8881، والوفيات إلى 103، بعد تسجيل ست وفيات، و439 إصابة جديدة بالفيروس.

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