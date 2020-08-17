شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكسيك تسجل 4448 إصابة و 214 وفاة جديدة بـ" كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت المكسيك أمس 4448 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا إضافة إلى 214 حالة وفاة جديدة وفق وزارة الصحة المكسيكية.



وقالت الوزارة إن مجمل عدد حالات الإصابة وصل إلى 522162 حالة وعدد الوفيات إلى 56757 وفاة.

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