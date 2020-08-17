شكرا لقرائتكم أردوغان يرسل المرتزقة.. ويطلب وقف النار في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في الوقت الذي تواصل فيه تركيا مد حكومة الوفاق بالمرتزقة والمتطرفين، يتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ضرورة وقف النار، حيث أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين، بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي، اتفقا على ضرورة اتخاذ الأطراف في ليبيا خطوات حقيقية لوقف إطلاق النار وبدء مباشر للمفاوضات.

وقال الكرملين في بيان "أجرى بوتين محادثة هاتفية مع أردوغان، حيث تم إيلاء الاهتمام الرئيسي لمشاكل الأزمة الليبية، وتم التأكيد على الحاجة إلى خطوات حقيقية من قبل الأطراف المتحاربة نحو وقف إطلاق نار مستدام وبدء مفاوضات مباشرة وفقًا لقرارات مؤتمر برلين والقرار 2510 لمجلس الأمن الدولي".

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وأضاف البيان: "كما ناقشا الوضع في سوريا مع التأكيد على تكثيف الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب"، واتفق القادة على مزيد من التنسيق من أجل تحقيق الاتفاقات الروسية التركية بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب، بما في ذلك البروتوكول الإضافي لمذكرة سوتشي لعام 2018 والذي تم تبنيه في موسكو في 5 أذار/مارس".

بينما على الأرض يختلف المشهد جذريا، حيث نقلت الاستخبارات التركية 120 مقاتلاً على الأقل من فصائل "سليمان شاه وفيلق الشام والسلطان مراد" من منطقة عفرين إلى تركيا ومنها إلى ليبيا.

وآخر إحصائيات المرصد السوري، تؤكد أن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية، ارتفع إلى نحو 17420 مرتزقاً من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، في حين عاد نحو 6000 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.