«حاجزا للجيش منع مرور دورية أمريكية» .. قصف جوي يسفر عن استشهاد جندي سوري واصابة 2

أفادت وكالة "سانا" السورية بمقتل جندي وإصابة 2 آخرين، باستهداف طائرات أمريكية حاجزا للجيش في تل الذهب جنوب شرق القامشلي بعد منع الحاجز مرور دورية أمريكية.

وقال مصدر عسكري سوري لـRT إنه "في تمام الساعة 9:45 من صباح اليوم الاثنين، حاولت دورية أمريكية الدخول إلى منطقة انتشار أحد تشكيلاتنا المقاتلة في ريف مدينة القامشلي عبر حاجز "رشو" فأوقفهم عناصر الحاجز ومنعوهم من المرور، فأطلق عناصر الدورية الأمريكية عدة رشقات نارية".

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وأضاف المصدر أنه "بعد حوالي 30 دقيقة هاجمت حوامتان أمريكيتان عناصر الحاجز بالرشاشات الثقيلة ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح اثنين آخرين".

وسبق أن قالت الوكالة إن حواجز للجيش السوري اعترضت أكثر من مرة آليات ومدرعات للقوات الأمريكية في الحسكة وأجبرتها على العودة باتجاه قواعدها.

وصادق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أواخر العام 2019 على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا في سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء نحو 1000 عسكري لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط التي تم الاستيلاء عليها شمال شرقي البلاد.