شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء 17% من المشروع.. تفاصيل إنشاء مقر مجلس الشيوخ الجديد بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد شريف المدير التنفيذي لمشروع مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن نسبة التنفيذ بمجلس النواب الجديد، تصل لـ 17% من حجم عمل المشروع، وسيتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات والوجهات الخارجية للمشروع، كما سيتم الانتهاء من أعمال المشروع بالكامل منتصف العام المقبل.

وأشار إلى أنه يوجد 1500 عامل يومي بالمشروع، منقسمين لمهندسين وإشراف وعمالة فنية مدربة، بالعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، وخاصة أن المشروع مضغوط جدًا.

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وواصل: "نضاعف العاملين ونحاول سباق الزمن لتسليم المشروع في موعده المحدد"، مؤكدًا أن أزمة فيروس كورونا أثرت على الجميع، في البداية، ولكن تم تجاوز الأزمة، وعمل ضغط للبرنامج الزمني الموضوع.