شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة للبرلمان: استراتيجية تخريد السيارات تنتهى خلال 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مصر أصبح لديها شبكة طرق بمواصفات عالمية، لافتة إلى أن الحفاظ على تلك الشبكة يتطلب أن تكون السيارات التى تسير عليها بحالة جيدة من أجل عدم إهلاك الطرق والحفاظ عليها وصيانتها، مضيفة: "نحن نقدم خدمة جيدة للمواطن من أجل أن يستقل وسيلة مواصلات جيدة سواء كانت ميكروباص أو سيارات أجرة أو حتى السيارات الملاكي وجميع وسائل النقل تكون مريحة وجيدة من أجل الحفاظ على حياة المواطنين".

ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة وضعت خطة لإحلال وتجديد الميكروباصات تنتهى خلال 5 سنوات وستبدأ فى تطبيق ذلك فى 7 محافظات، مضيفة: "وسنبدأ بالمحافظات الأكثر استخدما للسيارات الميكروباص، والآن نقوم بإعداد تقارير حول السيارات التى مر عليها أكثر من 20 سنة والسيارات التى لم يمر عليها 20 عاما وأصحابها يريدون تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى"، مؤكدة أن تخريد السيارات يخضع لعدة معايير منها حالة وعمر السيارة.

وأضافت : الوزارة لا تعمل بمفرها فى تخريد السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج، لافتة إلى أن هناك فريق عمل مكون من عدة وزارات وهى "النقل، الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الكهرباء، ووزارة قطاع الأعمال العام"، مؤكدة أنه تم طرح أكثر من 50 منطقة لاستخدامها فى عملية تخريد السيارات، لافتة إلى أنه بعد المعاينة والفحص من الجهات المختصة تبين أن 18 منطقة فقط صالحة للاستخدام كمكان لتخريد السيارات وتحويلها من العمل بالبنزين والسولار للعمل بالغاز الطبيعى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، حيث عقدت اللجنة جلسة موسعة بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بشأن إستراتيجية الحكومة حول تخريد السيارات القديمة.