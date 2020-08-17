شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..أردوغان يهرب من مواجهة مواطنة تركية تشكو من سوء الأحوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة مقطع فيديو يظهر الرئيس التركى رجب طيب اردوغان أثناء هروبه من مواطنة تركية كانت تشكو له من تدهور الأوضاع الاقتصادية وعدم وجود عائل لها، لكنه لم يلتفت إليها وغادر متجها إلى سيارته.

تظهر السيدة فى الفيديو، تشكو لاردوغان من ضيق الحال وتؤكد انها اسمت ابنها طيب تيمنا باسمه، وأن لديها ٣ أولاد ولا يوجد من يعولها، وأنها وقفت بين الجماهير فى انتظاره منذ الساعة 7 صباحا، بينما لم يبد إردوغان رد فعل تجاهها.

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كانت جمعية حقوق الإنسان التركية للصحة النفسية (روهيساك) أعلنت أن 780 طفلا يقبعون وراء القضبان مع أمهاتهم في تركيا، وفي الوقت نفسه، يواجه 10 آلاف طفل آخر بعض فترات السجن سنويا، بينما يتعامل 120 ألفا آخرين مع الإجراءات القانونية.