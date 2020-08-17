شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: سائق الميكروباص لن يشعر بأى ضغوط مادية عند تحويل سيارته لغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن أحوال المواطنين وسائقي الميكروباصات تأتى فى المقام الأول بالنسبة لأولويات الحكومة خلال أية استراتيجيات لتحويل السيارات بالغاز، لافتة إلى أنه تم استحداث طرق ونظم سداد ودفع لا يشعر بها المواطن في ظل أمور كثيرة قد تضغط عليه ماديا.

وتابعت وزيرة الصناعة: "على سبيل المثال كلما ذهب السائق لمحطة الوقود لملئ سيارته لو كانت قيمة التفويلة 200 جنيه مثلا هيدفع عليها 10 جنيه إضافية تخصم من القسط الخاص به، وهكذا يتم السداد المريح، وكدا مش هيحس بيهم ومش هيكون مضغوط"، وتابعت قائلة: "يهمني ألا يشعر السائق بأى زيادات أو تحميل عليه، حتى لا ينقل هذا العبء بالتالى على الركاب والمواطنين، وأريد أن يرى الجميع هذه المبادرة سهلة".

وأوضحت الدكتورة نيفين جامع أن إجراءات الكشف على العربية والشروع في تحويلها من بنزين إلى غاز ستكون من أسهل ما يمكن، لافتة إلى أن من يتعرض لتلك التجربة ويجد مدى سلاستها سيشجع جاره وأخيه وصديقه.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، حيث عقدت اللجنة جلسة موسعة بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بشأن إستراتيجية الحكومة حول تخريد السيارات القديمة.