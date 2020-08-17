ضبط صاحب مكتب تصدير بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

ألقت قوات الأمن بدمياط، القبض على مالك مكتب تصدير، بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث الأموال العامة عن أن مالك مكتب تصدير، يقيم في قسم شرطة أول، تورط في شراء العملات الأجنبية واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري، من البنوك المختلفة، فضلاً عن توفير العملة الأجنبية من الدولار الأمريكي لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

جرى ضبط المتهم وبمواجهته، أقر بنشاطه غير المشروع، كما تبين أن حجم تعاملاته من العملات الأجنبية خلال عامين طبقاً للفحص يعادل حوالي مليوني جنيه.

وحرر المحضر القانوني للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.