نشر أرقام هواتف ضباط مباحث قسم أبوتيج في أسيوط عبر مواقع التواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

نشر ضباط المباحث بقسم شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط، أرقام هواتفهم المحولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف التواصل مع المواطنين وتسهيل وصول البلاغات بما يؤدي إلى سرعة ضبط الجناة؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط.

وتضم المنشورات أرقام الهواتف الخاصة بالرائد أحمد عاصم رئيس مباحث قسم شرطة أبوتيج، ومعاونيه، النقيب طارق عنتر، والنقيب سامى ثروت، والنقيب محمود كمال، والنقيب أحمد حازم، والنقيب عمر عبدالسميع.

وناشد ضباط مباحث قسم شرطة أبوتيج الأهالي سرعة الإبلاغ عن أي حالات خرق للقانون أو تهديد أمن وسلامة المواطنين.