ضبط "3 كيلو بانجو" و"ربع حشيش" خلال حملة أمنية في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

شنت مديرية أمن أسوان، اليوم الاثنين، حملة استهدفت تجار المخدرات والأسلحة، تحت إشراف اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 متهمين بحيازة 7 أسلحة نارية عبارة عن 6 بنادق آلية وبندقية خرطوش، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلو جرام، وكمية من جوهر الحشيش تزن 250 جرام، وقطعة سلاح أبيض.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة لتتولى التحقيق.