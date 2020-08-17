محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
شنت مديرية أمن أسوان، اليوم الاثنين، حملة استهدفت تجار المخدرات والأسلحة، تحت إشراف اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان.
وأسفرت الحملة عن ضبط 6 متهمين بحيازة 7 أسلحة نارية عبارة عن 6 بنادق آلية وبندقية خرطوش، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلو جرام، وكمية من جوهر الحشيش تزن 250 جرام، وقطعة سلاح أبيض.
جرى تحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط "3 كيلو بانجو" و"ربع حشيش" خلال حملة أمنية في أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.