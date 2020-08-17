ضبط 3700 عبوة جبن فاسد داخل مخزن غير مرخص في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر: ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 3700 عبوة جبن أبيض فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية ببرج العرب، وذلك قبل طرحها للبيع بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة. كانت معلومات وردت لضباط المباحث تفيد حيازة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية غير مرخص بدائرة قسم شرطة برج العرب غربي الإسكندرية، لكميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية. استهدفت حملة أمنية المخزن المشار إليه، وعثر على 3704 عبوة جبن أبيض فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، و240 عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية. حرر المحضر اللازم في قسم شرطة برج العرب، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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