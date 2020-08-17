اليوم.. مصر الطيران تسير 20 رحلة دولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 20 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من ألفي راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (باريس، كوبنهاجن، لندن، ميلانو، اسطنبول، الخرطوم، نيروبي، بيروت، البحرين) و رحلتين جويتين إلى كل من (دبي وأبو ظبي) ، ورحلتين استثنائيتين إلى (جدة) ورحلة استثنائية الي (بانكوك) بالإضافة إلى رحلتين داخليتين إلى (شرم الشيخ) رحلة داخلية إلى (الغردقة والأقصر) ورحلات الشحن الجوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 200 راكب.

من جانبها اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .