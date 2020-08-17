الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لوقف التنقيب في شرق المتوسط "فورا"

دعا المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل أنقرة، للوقف "الفوري" لأنشطتها للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط بعد إعلانها توسيع هذه العمليات.
وقال بوريل في بيان له اليوم الأحد، إن "ما أعلنته أنقرة يؤجج للأسف التوتر وانعدام الأمن".
وأضاف أنه على خلفية التوتر في شرق المتوسط، "يساهم هذا الإعلان في تقويض الجهود لاستئناف الحوار والمفاوضات"، كما لن يسهم في خفض حدة التوتر الذي "هو السبيل الوحيد نحو الاستقرار والحلول الدائمة كما أكد مجددا وزراء الخارجية الأوروبيون الجمعة".
ودعا بوريل السلطات التركية إلى "وقف أنشطتها فورا وإطلاق حوار بحسن نية مع الاتحاد الأوروبي".
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت تركيا في وقت سابق من اليوم الأحد عن توسيع نطاق عملياتها للتنقيب على الغاز في منطقة متنازع عليها بشرق المتوسط في تحد لدعوات الاتحاد الأوروبي لخفض حدة التوتر.
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