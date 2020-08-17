فتح خطوط الهاتف الإماراتية مع إسرائيل بعد اتفاق تطبيع العلاقات

أجرى وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل أول اتصال هاتفي معلن عنه بينهما يوم الأحد بعد أن فتحت الدولة الخليجية خطوط الهاتف مع إسرائيل في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأعلنت إسرائيل والإمارات يوم الخميس عن تقارب بينهما برعاية أمريكية في شكل اتفاق يبشر بانتعاش التجارة الثنائية لكنه أغضب الفلسطينيين والقوى المناهضة لإسرائيل مثل إيران.

وتحدث وزيرا الخارجية هاتفيا لتدشين فتح خطوط الهاتف بين البلدين. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي إنه اتفق مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد على ”اللقاء قريبا“.

وقالت وزارة الاتصالات الإسرائيلية إن مزودي خدمات الاتصالات في الإمارات رفعوا يوم السبت حظر الاتصالات الواردة من أرقام تحمل رمز الهاتف الدولي لإسرائيل وهو +972.

وأجرت رويترز عدة اتصالات هاتفية من الإمارات بإسرائيل يوم الأحد. بل وأصبح من الممكن الآن زيارة المواقع الإخبارية الإسرائيلية التي كانت محظورة أيضا في الإمارات عبر اتصالات الإنترنت في الدولة الخليجية.

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعز هندل على تويتر ”أهنئ الإمارات العربية المتحدة على رفع الحظر“.

وأضاف ”ستتاح العديد من الفرص الاقتصادية الآن، وخطوات بناء الثقة هذه مهمة للنهوض بمصالح الدولتين“.

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ولم ترد هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات بعد على طلب للتعليق. ولم ترد شركتا الاتصالات الرئيسيتان في الإمارات، دو واتصالات، بعد على طلبات التعليق.

وينص الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي على أن تلتقي وفود من البلدين خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات ثنائية في مجالات مثل الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة وتبادل السفارات.

وشهد يوم السبت توقيع أول صفقة أعمال بين البلدين منذ اتفاق التطبيع. وستتعاون شركة أبيكس الوطنية للاستثمار ”الإماراتية“ مع مجموعة تيرا الإسرائيلية لتطوير الأبحاث و الدراسات الخاصة بفيروس كورونا المستجد بما في ذلك تطوير جهاز فحص كورونا.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لرويترز إن الإمارات تتوقع إبرام اتفاقية بخصوص تبادل إصدار تأشيرات السفر وإن المزيد من التفاصيل ستُعلن في الوقت المناسب.

وقال متحدثون باسم وزارة الخارجية الإماراتية ووزارة الداخلية الإسرائيلية إن الإسرائيليين الراغبين في زيارة الإمارات ومواطني الإمارات الذين يريدون زيارة إسرائيل بإمكانهم الحصول على تأشيرات سفر خاصة تجري الدولة الداعية تقييما لها على أساس كل حالة.

وزار العديد من مواطني إسرائيل ومسؤوليها الإمارات لحضور فعاليات رياضية ومؤتمرات دولية. وزارت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية الإمارات في أكتوبر تشرين الأول 2018 لمتابعة مشاركة إسرائيليين في بطولة دولية للجودو في أبوظبي.

وتأكدت مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو 2020 دبي العالمي الذي تأجل إلى عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.