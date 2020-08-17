الفلبين تسجل 3314 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الإثنين، تسجيل 3 آلاف و314 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 164 ألفًا و474 إصابة.
وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "فلبين ستار"، أن 237 شخصًا تماثلوا للشفاء
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تسجيل الإصابات الجديدة في مدينة "مترو مانيلا" و"لاجونا" و"كافيت" و"ريزال" و"بولاكان"، وتخضع المناطق الخمس إلى حجر صحي مجتمعي مكثف حتى 18 أغسطس الجاري.
ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي عن إجراءات حجر صحي جديدة مساء اليوم.
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