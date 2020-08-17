الفلبين تسجل 3314 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الإثنين، تسجيل 3 آلاف و314 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 164 ألفًا و474 إصابة.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "فلبين ستار"، أن 237 شخصًا تماثلوا للشفاء

ليصل إجمالي المتعافين إلى 112 ألفًا و759 متعافيًا، بينما توفى 18 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ألفين و681 وفاة، إذ تشكل نسبة الوفيات في الفلبين 1.63%.وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تسجيل الإصابات الجديدة في مدينة "مترو مانيلا" و"لاجونا" و"كافيت" و"ريزال" و"بولاكان"، وتخضع المناطق الخمس إلى حجر صحي مجتمعي مكثف حتى 18 أغسطس الجاري.ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي عن إجراءات حجر صحي جديدة مساء اليوم.