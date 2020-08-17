ألمانيا تحذر من خطورة التصعيد في ليبيا

أصدر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، تحذيرًا من وجود خطر كبير للتصعيد في ليبيا بسبب التسليح المستمر لطرفي النزاع.

وأكد ماس في تصريحات أدلى بها من طرابلس التي وصلها اليوم في زيارة رسمية، ضرورة البدء في إجراء مباحثات مباشرة بين طرفي النزاع لحل الأزمة.

ورأى رئيس الدبلوماسية الألمانية، أن مخرجات مؤتمر برلين هي الإطار لحل النزاع في ليبيا.

من جانب آخر، دعا وزير الخارجية الألماني إلى ضرورة ضمان توزيع عادل لإيرادات النفط.

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وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الإثنين، تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة

الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 224 ألفًا و14 حالة.ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد أنه سجل حالة وفاة واحدة

جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 9 آلاف و232 حالة.

وأفاد بأن هناك 12700 حالة نشطة بفيروس كورونا المستجد بينما تعافى حتى الآن 202 ألف و100 حالة من الفيروس.