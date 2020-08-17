الصين: الاتهامات الأمريكية بحق تطبيق "تيك توك" لا أساس لها

أكدت الصين اليوم الاثنين أن الادعاءات الأمريكية بأن تطبيق "تيك توك" لمشاركة الفيديوهات القصيرة، يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، "لا أساس لها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن "الأعمال التجارية للتطبيق في الولايات المتحدة، بما في ذلك الرئيس الإقليمي وفرق الإدارة المتوسطة والعليا، تعتمد في التوظيف على أمريكيين، كما أن أجهزة الخوادم توجد في الولايات المتحدة، ومراكز البيانات في

الولايات المتحدة وسنغافورة".وأضاف أن "فريق التشغيل محلي بالكامل. وإلى جانب ذلك، توظف الشركة 1500 أمريكي وستوفر 10 آلاف فرصة عمل. كما أن التطبيق التابع لشركة (بايت دانس) الصينية كشف عن سياسة المراجعة الخاصة به والمصدر الكودي للخوارزمية التي يعمل بها".وتابع جيان "يبدو أن الأمن القومي، في نظر بعض السياسيين الأمريكيين، أصبح أداة للولايات المتحدة لإثارة المشاكل للدول الأخرى، وسلاحا لقمع الشركات غير الأمريكية بشكل غير معقول".ولفت إلى أن "الولايات المتحدة ماتزال تدعي أن تيك توك وغيرها من الشركات تعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر، ولكن تقرير التقييم الصادر عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يؤكد أنه لا يوجد دليل على أن الصين اعترضت بيانات التطبيق أو تستخدمه لاختراق الهواتف النقالة للمستخدمين".واعتبر جيان أن "مثل هذا التنمر هو انتهاك صارخ لاقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة التي تتحدث عنها الولايات المتحدة دائما في الوقت الذي تنتهك فيه قواعد التجارة الدولية ومصالح الدول الأخرى بشكل اعتباطي، وهو ما سيضر في النهاية بمصالح الولايات المتحدة نفسها".